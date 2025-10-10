Facile à lire À livre ouvert Thionville

STANDS D’INFORMATION

Vous êtes à la recherche de supports plus simples à lire ? Vous accompagnez des personnes qui ont besoin d’une information claire, facile à comprendre ? Ces journées sont faites pour vous ! Nous vous invitons à une rencontre conviviale et interactive autour de la lecture facile, de l’écriture simplifiée et de la création de supports accessibles à tous. Que vous soyez professionnel, apprenant, accompagnant ou simplement curieux, venez découvrir des initiatives concrètes et des outils pensés pour faciliter l’accès à l’écrit.

Nous vous proposons d’ échanger avec nos partenaires, acteurs engagés dans l’inclusion et l’accessibilité, tels que la Mission Locale Nord Mosellan, la Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques (DLPB), Apsis-Emergence, le Relais Amical de Moselle et Rhin, l’ESAT de Villers-la-Montagne et l’association Lire et écrire.

Ces différents acteurs animeront des stands d’information.

Participez à des rencontres interactives, autour de thématiques essentielles comment rendre un texte plus lisible ? Comment créer des supports vraiment accessibles ? Quelles bonnes pratiques partager ? Ces journées sont une invitation à changer de regard sur la lecture, à valoriser les compétences de chacun, et à construire ensemble une société plus inclusive.

À partir de 16 ans

JEUX

Sensibilisation à l’illettrisme et l’illectronisme grâce au jeu de cartes coopératif En parler c’est avancer créé par l’Association Nationale de Lutte contre l’Illétrisme (ANLCI). Venez tester vos connaissances, en savoir plus et en débattre. Balayer les idées reçues afin d’avancer dans le combat.

Demandez conseils et testez différents jeux proposés par la DLPB accessibles aux personnes ayant des troubles DYSAdultes

0 .

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est

English :

INFORMATION STANDS

Are you looking for easier-to-read materials? Do you work with people who need clear, easy-to-understand information? Then these days are for you! We invite you to join us for a friendly, interactive event focusing on easy reading, simplified writing and the creation of materials accessible to all. Whether you’re a professional, a learner, a carer or simply curious, come and discover concrete initiatives and tools designed to facilitate access to the written word.

We invite you to exchange ideas with our partners involved in inclusion and accessibility, such as the Mission Locale Nord Mosellan, the Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques (DLPB), Apsis-Emergence, the Relais Amical de Moselle et Rhin, the ESAT de Villers-la-Montagne and the Lire et écrire association.

These various players will be manning information stands.

Take part in interactive meetings, focusing on key themes: how to make a text more legible? How to create truly accessible media? What best practices can be shared? These days are an invitation to change the way we look at reading, to make the most of everyone?s skills, and to work together to build a more inclusive society.

Ages 16 and over

GAMES

Raise awareness of illiteracy and e-illiteracy through the cooperative card game En parler c?est avancer, created by the Association Nationale de Lutte contre l?Illétrisme (ANLCI). Come and test your knowledge, find out more and debate. Sweep away preconceived ideas to move forward in the fight against illiteracy.

Ask for advice and try out different games proposed by the DLPB that are accessible to people with DYS disorders

German :

INFORMATIONSSTÄNDE

Sind Sie auf der Suche nach einfacher zu lesenden Materialien? Sie begleiten Menschen, die klare, leicht verständliche Informationen benötigen? Dann sind diese Tage genau das Richtige für Sie! Wir laden Sie zu einem geselligen und interaktiven Treffen ein, bei dem es um leichtes Lesen, vereinfachtes Schreiben und die Erstellung von für alle zugänglichen Materialien geht. Ob Sie nun Fachmann, Lernender, Betreuer oder einfach nur neugierig sind, entdecken Sie konkrete Initiativen und Hilfsmittel, die den Zugang zur Schriftsprache erleichtern sollen.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich mit unseren Partnern auszutauschen, die sich für Inklusion und Barrierefreiheit einsetzen, wie die Mission Locale Nord Mosellan, die Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques (DLPB), Apsis-Emergence, das Relais Amical de Moselle et Rhin, die ESAT de Villers-la-Montagne und die Association Lire et écrire (Verein Lesen und Schreiben).

Diese verschiedenen Akteure werden Informationsstände betreuen.

Nehmen Sie an interaktiven Treffen teil, bei denen es um wichtige Themen geht: Wie kann man einen Text besser lesbar machen? Wie kann man wirklich barrierefreie Materialien erstellen? Welche bewährten Praktiken kann man weitergeben? Diese Tage sind eine Einladung, den Blick auf das Lesen zu ändern, die Fähigkeiten jedes Einzelnen zu würdigen und gemeinsam eine integrativere Gesellschaft aufzubauen.

Ab 16 Jahren

SPIELEN

Sensibilisierung für Analphabetismus und Illettrismus mithilfe des kooperativen Kartenspiels En parler c’est avancer, das von der Association Nationale de Lutte contre l’Illétrisme (ANLCI) entwickelt wurde. Testen Sie Ihr Wissen, erfahren Sie mehr und diskutieren Sie darüber. Fegen Sie die vorgefassten Meinungen weg, um im Kampf voranzukommen.

Lassen Sie sich beraten und testen Sie verschiedene Spiele, die von der DLPB angeboten werden und für Personen mit DYS-Störungen zugänglich sind

Italiano :

SUPPORTI INFORMATIVI

Siete alla ricerca di materiali più facili da leggere? Lavorate con persone che hanno bisogno di informazioni chiare e facilmente comprensibili? Allora queste giornate fanno al caso vostro! Vi invitiamo a unirvi a noi per un evento amichevole e interattivo incentrato sulla lettura facile, la scrittura semplificata e la creazione di materiali accessibili a tutti. Che siate professionisti, studenti, assistenti o semplici curiosi, venite a scoprire le iniziative e gli strumenti pratici progettati per facilitare l’accesso alla parola scritta.

Parleremo con i nostri partner impegnati sul fronte dell’inclusione e dell’accessibilità, come la Mission Locale Nord Mosellan, la Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques (DLPB), Apsis-Emergence, il Relais Amical de Moselle et Rhin, l’ESAT de Villers-la-Montagne e l’associazione Lire et écrire.

Tutti questi attori allestiranno stand informativi.

Partecipate a incontri interattivi su temi chiave: come rendere un testo più leggibile? Come creare materiali veramente accessibili? Quali buone pratiche possono essere condivise? Queste giornate sono un invito a cambiare il modo di concepire la lettura, a valorizzare le competenze di ciascuno e a lavorare insieme per costruire una società più inclusiva.

A partire dai 16 anni

GIOCHI

Sensibilizzazione all’analfabetismo e all’analfabetismo elettronico attraverso il gioco di carte cooperativo: En parler c’est avancer (Parlare è avanzare) creato dall’Association Nationale de Lutte contre l’Illétrisme (ANLCI) (Associazione Nazionale per la Lotta all’Analfabetismo). Venite a mettere alla prova le vostre conoscenze, a saperne di più e a discutere. Eliminate le idee preconcette per progredire nella lotta contro l’analfabetismo.

Chiedete consigli e provate i vari giochi proposti dal DLPB, accessibili alle persone con disturbi DYS

Espanol :

SOPORTES DE INFORMACIÓN

¿Busca materiales más fáciles de leer? ¿Trabaja con personas que necesitan información clara y fácil de entender? ¡Entonces estas jornadas son para usted! Le invitamos a participar en unas jornadas amistosas e interactivas centradas en la lectura fácil, la escritura simplificada y la creación de materiales accesibles para todos. Si es usted profesional, estudiante, cuidador o simplemente un curioso, venga y descubra iniciativas prácticas y herramientas diseñadas para facilitar el acceso a la palabra escrita.

Hablaremos con nuestros socios comprometidos con la inclusión y la accesibilidad, como la Mission Locale Nord Mosellan, la Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques (DLPB), Apsis-Emergence, el Relais Amical de Moselle et Rhin, la ESAT de Villers-la-Montagne y la asociación Lire et écrire.

Todos estos agentes instalarán puestos de información.

Participe en encuentros interactivos sobre temas clave: ¿cómo hacer más legible un texto? ¿Cómo crear materiales realmente accesibles? ¿Qué buenas prácticas pueden compartirse? Estas jornadas son una invitación a cambiar nuestra forma de ver la lectura, a aprovechar al máximo las capacidades de cada uno y a trabajar juntos para construir una sociedad más inclusiva.

A partir de 16 años

JUEGOS

Sensibilización sobre el analfabetismo y el analfabetismo electrónico a través del juego de cartas cooperativo: En parler c’est avancer (Hablar es avanzar) creado por la Association Nationale de Lutte contre l’Illétrisme (ANLCI) (Asociación Nacional de Lucha contra el Analfabetismo). Venga a poner a prueba sus conocimientos, a informarse y a debatir. Deshazte de ideas preconcebidas para avanzar en la lucha contra el analfabetismo.

Pida consejo y pruebe diversos juegos propuestos por la DLPB y accesibles a las personas con trastornos de TDS

