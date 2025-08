Fackelzug marche aux flambeaux Hatten

Fackelzug marche aux flambeaux Hatten samedi 13 décembre 2025.

Rue de l’abri Hatten Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 17:00:00

[NOEL EN OUTRE-FORET] Marche aux flambeaux entre le musée de l’Abri et le centre du village. Profitez du marché de Noël sur la place de la mairie et des gourmandises de saison au foyer Saint-Michel !

Rue de l’abri Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 00 26 mairie@hatten-alsace.com

English :

[CHRISTMAS IN THE OUTRE-FORET] Torchlight walk from the Shelter Museum to the village center. Enjoy the Christmas market on the town hall square and seasonal treats at the Saint-Michel foyer!

German :

[WEIHNACHTEN IN OUTRE-FORET] Fackelmarsch zwischen dem Musée de l’Abri und dem Dorfzentrum. Genießen Sie den Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz und die saisonalen Leckereien im Foyer Saint-Michel!

Italiano :

[Fiaccolata tra il Musée de l’Abri e il centro del paese. Godetevi il mercatino di Natale sulla piazza del municipio e le prelibatezze stagionali nel foyer di Saint-Michel!

Espanol :

[NOEL EN OUTRE-FORET] Paseo con antorchas entre el Museo de l’Abri y el centro del pueblo. Disfrute del mercado de Navidad en la plaza del ayuntamiento y de las delicias de temporada en el vestíbulo de Saint-Michel

