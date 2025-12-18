Façon de voir avec Olivier Hamant et Christopher Guérin Maison de la Conversation Paris

Façon de Voir – Robustesse ou simplification ?

Quels chemins de transformation pour les entreprises ?

Dans un monde en constante mutation, penser la viabilité des entreprises est plus que jamais une question stratégique.

Comment assurer leur pérennité face aux défis économiques, sociaux et environnementaux ?

Pour cette nouvelle édition de Façon de Voir, la maison de la Conversation réunit deux voix majeures de la transformation des organisations :

Olivier Hamant, biologiste et auteur de Antidote au culte de la performance, la robustesse au service du vivant, explore comment s’inspirer du vivant pour repenser nos modèles organisationnels au-delà du mythe de la performance.

Christopher Guérin, ancien Directeur Général de Nexans, référence de la simplification stratégique et de la transformation durable en entreprise, auteur de Pour aller dans le bon sens et promoteur du modèle de management E3 (Économie, Environnement, Engagement).

Ensemble, ils questionneront les voies permettant aux organisations non seulement de résister aux chocs, mais aussi de se transformer pour devenir plus robustes, plus simples et plus durables dans le temps.

Une conversation pour imaginer des entreprises capables d’intégrer complexité et sobriété, performance et sens, dans un monde incertain — et pour explorer ce que le vivant peut nous apprendre sur la viabilité collective.

Date

Mardi 13 janvier 2026

Horaires

19h à 21h30

Tarif

Gratuit

Accès limité

Réservé aux adhérent.e.s de la maison (adhérez ici)

Places limitées

Cet événement est limité à 100 personnes

Intervenants

Olivier Hamant & Christopher Guérin

Le café de la Conversation vous accueillera pendant la soirée.

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

: lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen) Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

: T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Robustesse ou simplification ? Olivier Hamant et Christopher Guérin croisent vivant et stratégie pour des entreprises durables.

Le mardi 13 janvier 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-13T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-13T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-13T19:00:00+02:00_2026-01-13T21:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/facon-de-voir-avec-olivier-hamant-et-christopher-guerin-tickets-1978123837648?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

