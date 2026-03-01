Domination, ressentiments, violence : les relations hommes/femmes sont aujourd’hui traversées par des tensions qui semblent irréconciliables. Alors que 97% des violences sont commises par des hommes et qu’ils représentent 82% des mis en cause par la justice, 60% des jeunes hommes estiment avoir une vie plus difficile que les femmes. De leur côté, à la question « Préfereriez-vous voir surgir d’un buisson un ours ou un homme ? », 53% des femmes britanniques de 16 à 19 ans répondent l’Ours.

Entre le repli sur soi, la « sexcession » politique et affective, et injonctions à la virilité, comment retrouver un destin commun entre les genres ?

Le format « Façon de voir »

Oubliez la table ronde classique ! Le Façon de voir est une alternative interactive qui favorise le pas de côté. Autour de nos trois invités, la soirée sera rythmée par des conversations, des jeux et des interactions avec le public pour appréhender les controverses sans s’affronter, et transformer nos points de vue.

Pour cette nouvelle édition de Façon de Voir, la maison de la Conversation réunit :

Pascal Beugré-Tellier, danseur, chorégraphe, comédien, et réalisateur franco-ivoirien, reconnu pour son travail à l’intersection des arts visuels, de la performance scénique et des thématiques sociopolitiques. Avec une approche artistique qui explore la masculinité, l’expression corporelle, et les impacts du colonialisme et du capitalisme sur les communautés locales, il s’impose comme une voix influente dans le paysage artistique africain et international.

Vincent Cocquebert, journaliste, auteur de plusieurs essais sur les mutations de nos sociétés hyper-modernes dans lesquels il ausculte les désenchantements et les fractures affectives de notre époque (La guerre de sexcession, uniques au monde, La civilisation du cocon).

Morgna Tocco, anthropologue et spécialiste des questions de genre. Dans le cadre de sa thèse, elle a interrogé durant trois ans plus de 80 femmes, de 18 à 85 ans, sur la manière dont elles observent et désirent le corps des hommes, dans l’espace public comme dans l’intimité. Elle s’interroge notamment sur la place de l’apparence physique des hommes dans les jeux de séduction hétérosexuels.

Ensemble, ils questionneront les leviers d’action qui s’offrent à nous pour envisager autrement les relations entre les genres.

Date

Mercredi 25 mars 2026

de 18h30 à 22h

la maison de la Conversation vous accueille à partir de 18h30

19h-21h : Façon de voir

21h-22h : Moment convivial au café de la Conversation

Tarif

Gratuit – places limitées aux adhérents

Cet événement est limité à 100 personnes

Accès limité

Réservé aux adhérent.e.s de la maison (adhérez ici : https://www.helloasso.com/…/mai…/adhesions/adhesion-2026)

Le café de la Conversation vous accueillera pendant la soirée.

Comment venir ?

maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

: lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen) Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

: T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Repli sur soi, domination, violence, « sexcession » politique et affective, comment retrouver un destin commun entre les genres ?

Le mercredi 25 mars 2026

de 18h30 à 22h00

payant

Adhésion à partir de 1 euro.

Tout public. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-25T19:30:00+01:00

fin : 2026-03-25T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-25T18:30:00+02:00_2026-03-25T22:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/facon-de-voir-gender-gap-limpossible-reconciliation-tickets-1983876332515?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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