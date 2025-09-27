Façonnage du Brandon Sauveterre-de-Béarn

Façonnage du Brandon Sauveterre-de-Béarn samedi 27 septembre 2025.

Place Royale Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27 12:30:00

2025-09-27

Premier rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer la tradition du brandon, un feu traditionnel officiellement inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco en 2015. Les brandonniers de La Fabricoterie taillent le tronc de plus de 8 mètres. A coup de hache et de cognées, ils lui donnent sa forme finale. Le brandon sera visible pendant plusieurs semaines, le temps du séchage.

Assistez à cette belle occasion, les brandonniers seront ravis de transmettre leur savoir-faire ! .

Place Royale Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 48 21 69 fabricoterie@gmail.com

