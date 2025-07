Factory Summer Festival La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Factory Summer Festival La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 12 juillet 2025.

Factory Summer Festival

La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Factory Summer Festival. Célébrez l’inauguration officielle de notre tout nouveau Factory Studio !

À partir de 12h Studio Open Day. Venez découvrir le lieu, échanger, jammer et partager un verre.

À partir de 20h concerts en plein air avec Evie (dark pop), Karamel Craft (grunge, punk-rock), Rosie & The Lords (pop, neo-soul), Les Frères Bouchard (jazz manouche, swing). Une tombola permettra de gagner une journée d’enregistrement gratuite au studio.

Restauration et bar sur place. .

La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 communication@lapoeterie.com

