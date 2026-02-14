Facturation électronique, Communauté de Communes Pays des Vans en Cévennes, Les Vans (07), Les Vans

Facturation électronique Lundi 23 février, 18h30 Communauté de Communes Pays des Vans en Cévennes, Les Vans (07) Ardèche

La Chambre d’agriculture de l’Ardèche, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche et la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ardèche proposent des rendez-vous d’information sur la mise en place de la facturation électronique.

Vous aurez réponse à vos interrogations sur cette réforme majeure, son calendrier, les obligations à venir, les outils à disposition et les bonnes pratiques à adopter pour anticiper cette évolution.

Cette rencontre se tiendra en présence de la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP)

Communauté de Communes Pays des Vans en Cévennes, Les Vans (07) 8 route du Vivarais, Les Vans

