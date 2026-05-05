Facturation électronique : préparez-vous à 2027, Buding, Buding

Facturation électronique : préparez-vous à 2027 Mardi 23 juin, 10h00 Buding Moselle

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T12:00:00+02:00

Pour vous accompagner dans ces changements, la Chambre d’agriculture de la Moselle et la Direction Générale des Finances Publiques vous convient à une réunion d’information gratuite, au choix parmi 5 dates et 5 villes.

Buding 8 Rue du Moulin 57920 BUDING Buding 57920 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIBuwweGKOcVLqRqFlBxkK0pUQ1FYMERDMFM4NU1LNzJTR0szNktRQ0Y1Uy4u »}] https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.33236&mlon=6.317451#map=17/49.332360/6.317451

D’ici 2027, toutes les exploitations agricoles devront se mettre en conformité avec l’article 91 issu de la loi de Finances 2024 en adoptant la facturation électronique. Facturation Electronique