Facturer à l’international, Parc technologique de Soye, Plœmeur

Facturer à l’international Vendredi 24 avril, 11h00 Parc technologique de Soye Morbihan

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T11:00:00+02:00 – 2026-04-24T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T11:00:00+02:00 – 2026-04-24T12:30:00+02:00

Vendredi 24 avril 2026, 11h00-12h30, Parc Technologique de Soye à Ploemeur

️Animé par Sandrine CORVEC, conseillère commerce international – technique et réglementaire chez BCI / CCI du Morbihan

Cet atelier a pour objectif de connaître les bases de la facturation à l’international et ses enjeux.

La facture à l’international est un document central dans toute opération commerciale BtoB. Qu’il s’agisse de biens ou de services, au sein de l’Union européenne comme avec des pays tiers, elle doit intégrer un ensemble de mentions obligatoires définies par la réglementation fiscale.

Elle joue également un rôle déterminant pour les formalités douanières et pour l’établissement de documents annexes tels que les documents d’origine, les documents de transport ou encore les déclarations fiscales (EMEBI et les états récapitulatifs TVA).

Il est donc essentiel de la rédiger avec précision et conformité !

Parc technologique de Soye Rue Galilée, 56260 Ploemeur Plœmeur 56270 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://lorient-technopole.fr/evenements/ateliers-lorient-technopole/ »}]

Atelier Lorient Technopole