Faculté Jean Perrin de Lens Faculté Jean Perrin Lens

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Pénétrez dans l’un des plus prestigieux bâtiments du territoire ! Un monument historique remarquable considéré comme un fleuron de l’Art déco, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Explorez les Grands bureaux de la Société des Mines de Lens : un bâtiment unique abritant du mobilier d’artistes majeurs de l’Art déco tels que Daum ou Majorelle.

Du jardin à la française aux anciennes salles de bals, découvrez l’étage Prestige composé de salles aux luminaires impressionnants. Une véritable plongée dans les années 30, quand les sociétés des mines s’appuyaient sur l’Art déco pour afficher leur puissance.

RDV : Entrée du jardin public de Lens, Avenue Elie Reumaux

Durée : 1h30

Faculté Jean Perrin Avenue Elie Reumaux – 62300 Lens Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321676666 http://www.tourisme-lenslievin.fr/accueil/decouvrirlens-lievin/visites.aspx

