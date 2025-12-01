Fado et autres chansons lusophones Porjou Plestin-les-Grèves

Fado et autres chansons lusophones

Porjou L’Improbale Café Culturel Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20 21:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Depuis 2022, Chloé Breillot (chant) et Pierrick Hardy (guitare) revisitent le répertoire lusophone et tout particulièrement celui du fado. Les morceaux interprétés, choisis pour leur force et leur fulgurance poétique, racontent avec la vérité des chansons populaires le désir et la peine, l’amour et l’absence.

Dans ce duo, chant et guitare dialoguent sans hiérarchie, pour revisiter compositions originales ou morceaux traditionnels à travers des arrangements atypiques. Une promenade en langue originale dans ces répertoires d’hier et d’aujourd’hui, auxquels le jeu chatoyant de Pierrick et la voix saisissante de Chloé donnent un nouveau souffle.

Avec Chloé Breillot (chant) et Pierrick Hardy (guitare)

Leur premier album, “Valeu a pena”, est paru le 4 juin 2024. .

