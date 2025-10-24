FAETOOTH – ROCK N EAT Lyon

THOMAS GT Début : 2026-02-25 à 20:00. Tarif : – euros.

« Artichaut » : parcours d’un mec drôle et sensible.Cette intro aurait pu fonctionner si c’était la sortie de mon premier roman aux ÉditionsFlammarion, mais non.Écrire un roman pour un dyslexique, c’est pas la meilleure idée.Écrivain non, mais rugbyman professionnel oui.Enfin j’ai « failli » le devenir, mais bon, la dyslexie tu connais…J’étais pas loin aussi de construire quelque chose de grand avec « La femme de ma vie »,mais cette satanée dyslexie a encore bousculé tous mes plans…Bon, on est d’accord, la dyslexie n’excuse pas tout ! Mais je t’invite à venir découvrir leparcours d’un mec drôle et sensible.Ah mais ça marche ! En fait je vais vraiment finir par écrire un roman…On se voit vite ? (Dans une salle de spectacle pas en librairie, hein)BisousThomasRevue de presse« En vrai tu te mets à nu Thomas ! » Mes potes« Mais attend, tu es vraiment dyslexique ? » Mon père« Artichaut ? Je vois pas le rapport là mon poulet ?! » Mon coach de rugby« Je t’aime mon fils, mais doucement hein ! » Ma mère

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE BISTROT DE LA SCENE 203 RUE D’AUXONNE 21000 Dijon 21