LA FERME LES HANGARS 4 Chemin de la Jonquière Garrevaques Tarn

Début : 2025-10-05 09:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Venez faire la fête !

« Fagot 2025 » Fête de l’agroforesterie Occi’Tarnaise le dimanche 5 octobre à La Ferme les Hangars à Garrevaques / Au programme De 9h20 à 11h, Balade botanique avec la passionnante et passionnée Elisa de Autan de la Glanerie sur inscription au 07.71.10.63.99 / Dès 11h, Ateliers et visites avec le Muséum Nomade (L’Automne et l’arbre Maison pour le vivant) / Dès 12h, Grande table paysanne (Assiettes de la ferme de Puy Saint Jammes, Tapas ou avec votre pique nique ! / 15h, Sieste électronique sous le saule pleureur / 16h30, Spectacle « Pour(H)être de la compagnie IETO avec un quatuor comprenant 2 acrobates, 1 arbre et vous (tout public) / 18h, Concert Janes Romanes (musique tzigane) le trio Gavril Borki, guitariste chanteur originaire de Transylvanie / EN CONTINU Le muséum Nomade (« Une caravane imaginée comme un cabinet de curiosité de naturaliste du début du siècle permettra au public de se pencher sur la biodiversité et de se poser des questions sans pour autant y trouver des réponses ».) / Démo de tournage sur bois avec Drosah Artisan d’Art (créer des pièces unique en bois) / Bourse aux arbres avec les Terres d’En Vénac et les Terrasses de Perramond / Ventes de produits paysans, Assiettes fermières, Folies gourmandes du Rucher de Thuriès et bar 100% artisanal / Participation 5€ et gratuit pour les moins de 10 ans. .

LA FERME LES HANGARS 4 Chemin de la Jonquière Garrevaques 81700 Tarn Occitanie fagot@envol-vert.org

