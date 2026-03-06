Faïence Salomon Journée Portes ouvertes Saint-Yrieix-la-Perche

Faïence Salomon Journée Portes ouvertes

Depuis 40 ans, Martine Salomon, maître artisan en céramique, fabrique avec passion de la vaisselle utilitaire, des objets décoratifs, des fontaines et des luminaires en faïence blanche, en utilisant la technique de la plaque. Ses créations sont des pièces uniques, dont les décors (animaux, fleurs, paysages, etc.), très colorés, sont réalisés au pinceau. Pour cette journée portes ouvertes , elle accueille dans son atelier, Les merveilles de Dolorès, artisan verrier, qui crée des bijoux en métal et en verre.

Présentation et vente de leurs créations. Visites de l’atelier. .

34 Avenue Georges Brassens Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 22 06 23 martinesalomon87@aol.com

