Fai(ê)tes de la récup’ et du recyclage Liginiac

Lieu-dit Le Mont Haut Liginiac Corrèze

Week-end récup’ et recyclage avec au programme ; jeux, artisanat, ateliers, musique, buvette et restauration.
Samedi soir repas, à 20h « La Patranque » (sur réservation) suivi du concert « Bass Tong » à 21h30 et dimanche vide-greniers.   .

Lieu-dit Le Mont Haut Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 02 40 35  fai.e.te.du.recyclage.19@gmail.com

