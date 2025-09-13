Fai(ê)tes de la récup’ et du recyclage Liginiac

samedi 13 septembre 2025.

Fai(ê)tes de la récup’ et du recyclage

Lieu-dit Le Mont Haut Liginiac Corrèze

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13 2025-09-14

Week-end récup’ et recyclage avec au programme ; jeux, artisanat, ateliers, musique, buvette et restauration.

Samedi soir repas, à 20h « La Patranque » (sur réservation) suivi du concert « Bass Tong » à 21h30 et dimanche vide-greniers. .

Lieu-dit Le Mont Haut Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 02 40 35 fai.e.te.du.recyclage.19@gmail.com

