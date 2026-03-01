FAIRE BANDE LA CANOURGUE La Canourgue

FAIRE BANDE LA CANOURGUE

2 Rue du Maille La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 16:30:00

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Après la résidence artistique participative Faire Bande, menée en janvier à La Canourgue, un podcast réalisé avec les habitant·es et les élèves du lycée agricole Louis Pasteur sera présenté au public lundi 30 mars 2026.

En janvier dernier, l’autrice Sandrine Roche, son association Perspective Nevski et Magma Collectif ont passé dix jours en immersion dans le village.

Après la résidence artistique participative Faire Bande, menée en janvier à La Canourgue, un podcast réalisé avec les habitant·es et les élèves du lycée agricole Louis Pasteur sera présenté au public lundi 30 mars 2026.

En janvier dernier, l’autrice Sandrine Roche, son association Perspective Nevski et Magma Collectif ont passé dix jours en immersion dans le village. De l’école primaire à la maison de retraite, en passant par la bibliothèque et le marché, ils ont recueilli les paroles et les sons du quotidien. Objectif donner à entendre un

portrait sensible de La Canourgue à travers celles et ceux qui y vivent.

Cette démarche collective, intitulée Faire Bande, avait déjà donné lieu à une première restitution fin janvier,

sous la forme d’une cartographie sonore et visuelle présentée lors d’une veillée publique.

Dans le prolongement de ce travail, un podcast a été réalisé avec les élèves de terminale du lycée agricole

Louis Pasteur. Les lycéen·nes ont participé à la collecte des sons et à la création de cette œuvre radiophonique qui mêle témoignages, ambiances et regards croisés entre générations.

La première écoute publique aura lieu lundi 30 mars à 16h30, à la salle cinéma de la maison de retraite SaintMartin. La séance sera suivie d’un échange avec les élèves et l’équipe artistique, ainsi que de la projection d’un diaporama des photographies prises pendant la résidence. .

2 Rue du Maille La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

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English :

Following the Faire Bande participative artistic residency in La Canourgue in January, a podcast produced with local residents and students from the Lycée agricole Louis Pasteur will be presented to the public on Monday, March 30, 2026.

Last January, author Sandrine Roche, her association Perspective Nevski and Magma Collectif spent ten days immersed in the village.

L’événement FAIRE BANDE LA CANOURGUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-03-10 par Conseil Départemental