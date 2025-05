« Faire bonne chère », de Jeudi Lee – Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire, 23 mai 2025 15:00, Sainte-Luce-sur-Loire.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-23 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Cette exposition regroupe un ensemble de peintures réalisées depuis 2024, notamment en novembre 2024 et février 2025 lors de son accueil en résidence. Née en 1978 à Séoul en Corée du Sud, Jeudi Lee est une artiste peintre qui vit et travaille à Nantes. Après des études en sciences sociales à Séoul et l’obtention d’une maîtrise en français langue étrangère à l’Université de Nantes, elle se consacre à la peinture en parallèle de son travail de traductrice français-coréen.Après des recherches picturales entre le réel et l’imaginaire ne lui donnant pas satisfaction, Jeudi Lee a commencé à dessiner et à peindre les aliments, et en particulier la viande. Celle-ci est par définition la chair comestible d’un animal. Les viandes qu’elle choisit de peindre sont découpées et traitées en vue de la consommation humaine.La viande comme thème de peinture figurative amène naturellement à interroger notre relation avec cet aliment. Cependant, l’intérêt artistique de Jeudi Lee, pour la chair d’animaux est plus motivé par ses qualités graphiques que celles de l’aliment. Essayer de reproduire fidèlement chaque sujet au moyen graphique l’amène à découvrir une esthétique insoupçonnée. L’aspect de la viande sous vide l’intéresse en particulier. Si on la regarde avec un peu de recul, ce produit alimentaire si familier et banal dans une société industrialisée paraît étrange par son aspect composite. La rencontre de la chair et du plastique, de ce contenu organique et de son enveloppe synthétique crée une sorte d’objet-corps. Ce dernier est intéressant à la fois esthétiquement grâce à ses plis et froissures recouvrant la chair, mais aussi par le fait qu’il reflète nos modes de vie et de pensée. L’une des propositions actuelles consiste à représenter par la peinture cet objet-corps en l’agrandissant et en l’isolant de son contexte pour un face à face avec le spectateur.*On associe souvent ces deux mots chair et chère_, et, parfois, on les confond. Pourtant, à l’origine, ils étaient bien éloignés l’un de l’autre. La forme_ chère_, quand elle n’est pas le féminin de l’adjectif_ cher_, est un nom issu, par l’intermédiaire du latin_ cara_, du grec_ kara_, « tête, visage ». En français,_ chère signifie « air, mine » et, par métonymie, « accueil ». On l’a d’abord rencontré dans les expressions faire bonne ch(i)ère, faire mauvaise ch(i)ère_, c’est-à-dire « faire bon accueil, recevoir agréablement », « faire mauvais accueil, recevoir désagréablement ». Mais, sans doute sous l’influence de_ chair et aussi parce que la qualité de l’accueil s’estime également à celle des mets qui sont servis et à leur abondance, faire bonne chère a assez vite pris le sens de « bien et copieusement manger ».https://www.academie-francaise.fr/de-la-chair-fraiche-pour-faire-bonne-chere

Le Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière Sainte-Luce-sur-Loire 44980