Faire cabane Agonac Agonac 14 juillet 2025 10:00

Faire cabane 14 – 19 juillet Agonac Dordogne

Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous, n’hésitez pas à consulter le programme de la session sur nos réseaux sociaux et à nous contacter si vous avez besoin de renseignements !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-14T10:00:00 – 2025-07-14T18:00:00

Fin : 2025-07-19T10:00:00 – 2025-07-19T18:00:00

Nous sommes ravi·es de vous retrouver cet été pour une nouvelle session à Agonac, autour d’un nouveau thème de travail et d’explorations ✨Faire Cabane✨ !

Inspiré·es par le texte de Marielle Macé, « Nos cabanes », nous envisageons « la cabane » comme un espace hétérotopique, un lieu autre, où les normes et les conventions sont suspendues, laissant place à l’imagination et à l’expérimentation. La cabane nous inspire car elle peut incarner une utopie concrète à expérimenter ensemble, évoquant à la fois l’intimité d’un espace personnel et la possibilité d’un lieu partagé, évolutif, ouvert aux contributions de chacun·e.

Alors, que vous nous souteniez depuis le premier jour, ou que vous ayez entendu parlé de nous sans jamais osé nous rencontrer, n’hésitez pas, rejoignez-nous sur au club house d’Agonac tous les jours de 10h à 17h du 12 au 19 juillet, et le 15 à 19h pour l’auberge espagnole qui nous permettra de créer ensemble le programme de la semaine, et le 19 pour la restitution nocturne !

Pour en savoir plus sur les activités journalières, suivez notre programme au jour le jour sur nos réseaux sociaux : facebook L’École d’été ; instagram lecoledete, et sur notre site : www.lecoledete.com/

Agonac Agonac 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

