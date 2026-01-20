Faire campagne et faire connaitre son projet en ligne Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS
Faire campagne et faire connaitre son projet en ligne Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS mercredi 18 février 2026.
Au programme : définir sa stratégie de communication en ligne : connaître son public, ses comportements, ses centres d’intérêt, ses usages (cible), définir la mission de son projet, son objectif, sa temporalité, ses contraintes…Rédiger pour les réseaux : les attentes de contenus selon le public visé, les thèmes, la tonalité, le style, la récurrence, les conventions de rédactionComment structurer et diffuser ses premiers contenus : les réseaux sociaux adaptés aux projets, les logiciels de conception, la fidélisation et la construction de communautésUne sélection de ressources : matériel, applications freemium, documentation
Le mercredi 18 février 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Réservation obligatoire à maison.asso.11@paris.fr
Public adultes.
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/ https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/
