Faire campagne et faire connaitre son projet en ligne Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Au programme : définir sa stratégie de communication en ligne : connaître son public, ses comportements, ses centres d’intérêt, ses usages (cible), définir la mission de son projet, son objectif, sa temporalité, ses contraintes…Rédiger pour les réseaux : les attentes de contenus selon le public visé, les thèmes, la tonalité, le style, la récurrence, les conventions de rédactionComment structurer et diffuser ses premiers contenus : les réseaux sociaux adaptés aux projets, les logiciels de conception, la fidélisation et la construction de communautésUne sélection de ressources : matériel, applications freemium, documentation

Au programme : définir sa stratégie de communication en ligne : connaître son public, ses comportements, ses centres

d’intérêt, ses usages (cible), définir la mission de son projet, son objectif, sa temporalité, ses contraintes…

Le mercredi 18 février 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation obligatoire à maison.asso.11@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-18T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-18T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-18T19:00:00+02:00_2026-02-18T21:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/ https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/



Afficher la carte du lieu Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

