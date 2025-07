Faire chanter le paysage La Maison forte Monbalen

Faire chanter le paysage La Maison forte Monbalen jeudi 21 août 2025.

Faire chanter le paysage

La Maison forte 9 route du Tuquet Monbalen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-21

Laurent Bernaÿs propose un atelier de découverte vocale pensé comme une expérience sensorielle et immersive. Loin des codes du chant traditionnel, il invite les participants à explorer la voix comme un outil de présence, de ressenti et de lien avec l’environnement.

Inscription obligatoire.

La Maison forte 9 route du Tuquet Monbalen 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 63 91 clara@la-maison-forte.com

English : Faire chanter le paysage

Laurent Bernaÿs offers a vocal discovery workshop designed as a sensory and immersive experience. Far from the codes of traditional singing, he invites participants to explore the voice as a tool for presence, feeling and connection with the environment.

Registration required.

German :

Laurent Bernaÿs bietet einen Workshop zur Stimmentdeckung an, der als sinnliche und immersive Erfahrung gedacht ist. Weit entfernt von den Codes des traditionellen Gesangs lädt er die Teilnehmer ein, die Stimme als ein Werkzeug der Präsenz, des Fühlens und der Verbindung mit der Umwelt zu erkunden.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Laurent Bernaÿs propone un laboratorio di scoperta vocale concepito come un’esperienza sensoriale e immersiva. Lontano dai codici del canto tradizionale, invita i partecipanti a esplorare la voce come strumento di presenza, sentimento e connessione con l’ambiente.

È richiesta l’iscrizione.

Espanol : Faire chanter le paysage

Laurent Bernaÿs propone un taller de descubrimiento vocal concebido como una experiencia sensorial e inmersiva. Lejos de los códigos del canto tradicional, invita a los participantes a explorar la voz como herramienta de presencia, sentimiento y conexión con el entorno.

Inscripción obligatoria.

