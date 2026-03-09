Faire chanter les levures Brasserie La Franche La Ferté

Faire chanter les levures

Performance spectacle Denis Chartier fait chanter les levures

Denis Chartier est géographe chercheur à l’Université Paris Cité. Ses travaux visent à identifier et analyser les réponses à la catastrophe écologique à travers différents thèmes tels que l’action des ONG environnementales, l’impact des grandes conférences internationales, les politiques de conservation de la nature… Mais c’est aussi un musicien qui aime jouer avec la nature. Il tente de renouveler des pratiques scientifiques à travers l’expérimentation de frictions arts-sciences et le questionnement des méthodes expérimentales. .

