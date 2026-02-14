FAIRE CINÉMA ENSEMBLE AUJOURD’HUI : CONSTELLATIONS D’ENTRAIDE, L’Ecran, Saint-Denis
FAIRE CINÉMA ENSEMBLE AUJOURD’HUI : CONSTELLATIONS D’ENTRAIDE, L’Ecran, Saint-Denis mardi 17 février 2026.
FAIRE CINÉMA ENSEMBLE AUJOURD’HUI : CONSTELLATIONS D’ENTRAIDE Mardi 17 février, 18h30 L’Ecran Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-17T18:30:00+01:00 – 2026-02-17T20:20:00+01:00
Fin : 2026-02-17T18:30:00+01:00 – 2026-02-17T20:20:00+01:00
TABLE RONDE ANIMEE PAR LE COLLECTIF 50/50
L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France
Entree libre – Modération : Laure Salgon, administratrice du Collectif 50/50 À l’heure où les modèles traditionnels de fabrication des films sont remis en question, de nouvelles manières de fair… L’Ecran FAIRE CINÉMA ENSEMBLE AUJOURD’HUI : CONSTELLATIONS D’ENTRAIDE