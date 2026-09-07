Faire Corps, Fondation d’entreprise Francès, Verberie

Informations pratiques

Faire Corps 19 septembre – 16 décembre Fondation d’entreprise Francès Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-12-16T10:00:00+01:00 – 2026-12-16T18:00:00+01:00

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, la Fondation Francès propose la première lecture rétrospective de sa collection photographique. Vingt années d’acquisitions, des œuvres emblématiques et des ensembles rarement montrés se déploient en deux lieux pour raconter, en images, l’évolution d’un médium et la trajectoire d’une collection. Deux lieux, deux entrées dans le même fonds : à Clichy, le corps comme sujet ; à Senlis, le dialogue de la photographie avec le cinéma.

FAIRE CORPS à Senlis, ville-décor que le cinéma n’a cessé de filmer : Catherine Deneuve y a tourné Peau d’âne, Isabelle Adjani La Reine Margot, Romain Duris et François Civil Les Trois Mousquetaires, dont plusieurs scènes place Saint-Pierre, devant la Fondation. C’est dans cette ville-décor que FAIRE CORPS révèle les affinités entre la photographie et le septième art. Les œuvres empruntent au cinéma ses codes, ses mises en scène et ses cadrages. Du décor vidé de toute présence aux figures solitaires, du silence à l’exposition du corps, les photographies donnent à voir différentes façons d’habiter l’image et d’y faire apparaître, en creux ou en pleine lumière, la fragilité de l’existence.

Comme l’acteur prête son corps à une figure qui n’est pas la sienne, les photographies font du corps une représentation que le regard du spectateur achève d’incarner. Le corps devient image ; l’image, à son tour, fait corps avec celui qui la regarde

Fondation d’entreprise Francès 27 rue Saint-Pierre, 60300 SENLIS Verberie 60410 Oise Hauts-de-France 03 44 56 21 35 https://www.fondationfrances.com/ https://www.facebook.com/fondationfrances [{« type »: « email », « value »: « mediation@fondationfrances.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0344562135 »}]

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, la Fondation Francès propose la première lecture rétrospective de sa collection photographique. exposition photographie

Affiche exposition