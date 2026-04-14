Faire de son attention sa meilleure alliée, Lauditorium.info, La Magdelaine-sur-Tarn

Faire de son attention sa meilleure alliée Samedi 25 avril, 17h30 Lauditorium.info Haute-Garonne

Sur inscription gratuite : https://www.eventbrite.fr/e/billets-attenton-faites-de-votre-attention-votre-meilleure-alliee-1985382877632?aff=oddtdtcreator

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T17:30:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T17:30:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

Votre attention et votre concentration évoluent en permanence. Vous oscillez d’une zone à l’autre en fonction de votre activité et de la tâche que vous effectuez. 3 zones indispensables à connaître, comprendre et à utiliser à bon escient.

Samedi 25 avril 2026 17h30

Conférence gratuite en avant première avec Pascal LAFAYE spécialiste de l’attention et la concentration.

Lauditorium.info 110 chemin de la Barthe 31340 la Magdelaine sur Tarn La Magdelaine-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-attenton-faites-de-votre-attention-votre-meilleure-alliee-1985382877632?aff=oddtdtcreator »}]

Conférence gratuite sur l’attention