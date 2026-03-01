“Faire des pieds et des mains“ au Château de La Motte-Tilly

Château de La Motte-Tilly La Motte-Tilly Aube

Tarif : – – Eur

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 11:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Samedi 21 Mars 2026 à 11h & à 16h

Pensée spécialement pour les plus jeunes, cette visite invite les tout-petits à vivre une première expérience culturelle ludique et sensorielle. Guidés de manière douce et bienveillante, ils découvrent des textures surprenantes, des odeurs intrigantes, des couleurs et des formes, ponctuées de petits jeux et de moments d’échange. La visite se conclut par un temps gourmand, pour éveiller aussi le goût et prolonger le plaisir de la découverte. Une animation joyeuse et interactive, rythmée par la curiosité naturelle des enfants, idéale pour s’amuser, partager et éveiller les sens tout en découvrant le château autrement.

Durée 1h À partir de 18 mois jusqu’à 5 ans 6 .

Château de La Motte-Tilly La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 99 67

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English :

L’événement “Faire des pieds et des mains“ au Château de La Motte-Tilly La Motte-Tilly a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise