« Faire dialoguer deux portraits du monde ». Art textile et patrimoine dissonant dans le travail d’Amalia Laurent, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger, Fontainebleau

« Faire dialoguer deux portraits du monde ». Art textile et patrimoine dissonant dans le travail d’Amalia Laurent Dimanche 7 juin, 10h30 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

L’Académie de France à Rome – Villa Médicis propose une carte blanche consacrée aux relations entre création contemporaine et patrimoines dits « dissonants ». Prenant pour point de départ le projet réalisé par Amalia Laurent au Palais de la Porte Dorée, cette rencontre réunira l’artiste, Lise Wajeman et Jean-Marc Besse pour interroger les modalités selon lesquelles la pratique artistique peut contribuer à renouveler les lectures du patrimoine.

Carte blanche à la Villa Médicis

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Amalia Laurent, À l’usage des fantômes, 9,00 x 13,00 m, teinture, coton, 2024. Photo : Florian Bouziges