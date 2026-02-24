Faire, donner ou prendre place ? De la jouabilité des villes Maison de l’Architecture et de la Ville PACA Marseille 6e Arrondissement

Faire, donner ou prendre place ? De la jouabilité des villes

Cette soirée sera l’occasion de poser la question de la place des enfants dans la ville, à la croisée de l’architecture et l’urbanisme, la recherche et le design.

Cette soirée sera l’occasion de poser la question de la place des enfants dans la ville, à la croisée de l’architecture et l’urbanisme, la recherche et le design.





Projection



Projection du film Là où la terre , de Jeff D. Silva et Ramona Bădescu, 2018







Table-ronde



Jouer en ville, est-ce toujours possible ? Comment les enfants jouent dehors? Que nous disent leurs jeux de notre rapport à l’enfance et de sa place dans la société ?



À l’occasion de la sortie du numéro de la revue Rives méditerranéennes Faire, donner ou prendre place ? De la jouabilité des villes en Europe méridionale et sur le pourtour de la Méditerranée , historiennes (de l’art), socio-anthropologues, architectes, urbanistes et spécialistes des sciences de l’éducation questionnent la transformation du rapport entre l’enfance et le jeu et révèlent l’essentialisation de ces liens au cours du temps et selon les sociétés.



En s’intéressant aux temps et espaces extérieurs de l’enfance dans différents pays du pourtour de la Méditerranée et à différentes époques, cet ouvrage et la table-ronde qui en découle cherchent à saisir ce qui se joue dans la diminution des pratiques collectives des jeunesses en extérieur au sein des villes.



Avec



Nadja Monnet, anthropologue, MCF ENSA de Marseille, LAA-LAVUE, Telemme



Baptiste Besse-Patin, docteur en sciences de l’éducation, Université Sorbonne Paris Nord, Experice



Imen Landoulsi, architecte et enseignante à l’EAU de Tunis, Cabinet Atmospheres ADD/LARPA



Camille Caparos, docteure en histoire moderne, Telemme



Charlotte Smidt, designeure et artiste







En partenariat avec l’Ensam, le CNRS, amU, les Presses universitaires de Provence, le laboratoire Architecture/Anthropologie (LAA-LAVUE), la Fabrique des Ecritures ethnographiques. .

Maison de l’Architecture et de la Ville PACA 12 Boulevard Théodore Thurner Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 96 12 24 10

English :

This evening will be an opportunity to raise the question of the place of children in the city, at the crossroads of architecture and urban planning, research and design.

