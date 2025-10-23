Faire du jus de pomme En face de la mairie Plougasnou

En face de la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-28

2025-10-23 2025-10-28

L’association Projets Echanges et Développement vous propose des ateliers pour les enfants et toute la famille. Au programme cueillette des pommes le 23 octobre et pressage des pommes à Suscinio avec la Pressi Mobile le 28 octobre. .

En face de la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70

