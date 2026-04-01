Tordères

FAIRE DU SPORT MOBIL SPORT 66

Tordères Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Le dimanche 19 avril, de 10h à 17h, que vous soyez petit ou grand, venez faire du sport et vous amuser avec l’équipe du MOBIL’ SPORT 66, sur la Plaça Major, à TORDERES !

Au programme jeu de quilles catalanes, parcours de disc golf, parcours moteur …

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Tordères 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 66 97 17 05

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English :

On Sunday April 19, from 10 a.m. to 5 p.m., whether you’re young or old, come and play sports and have fun with the MOBIL’ SPORT 66 team, on the Plaça Major, in TORDERES!

On the program: Catalan bowling, disc golf course, motor course…

L’événement FAIRE DU SPORT MOBIL SPORT 66 Tordères a été mis à jour le 2026-04-12 par OTI ASPRES-THUIR