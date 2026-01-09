FAIRE ÉCOLOGIE LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

FAIRE ÉCOLOGIE

LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

2026-02-07

Les Halles de la Cartoucherie accueillent la deuxième édition de Faire Écologie, un festival qui se consacre cette année aux liens entre écologie et grands enjeux de société.

Deux jours pour comprendre comment l’écologie bouscule nos vies quotidiennes, depuis l’éducation et le sport jusqu’aux technologies, aux inégalités sociales ou aux récits culturels.

Pendant deux jours, Faire Écologie rassemble des auteurs, des associations, des collectifs, des chercheurs, des militants et des citoyens engagés pour une programmation riche et engagée autour des enjeux écologiques, mêlant réflexions, débats et pratiques concrètes. Conférences, table ronde, projections et enregistrement de podcast interrogent les liens entre écologie, sport, justice sociale, engagement citoyen et information. Des animations ludiques et pédagogiques sont également proposées pour les enfants et les familles, ainsi qu’une exposition et un faire village associatif. Enfin, une grande librairie éphémère vient compléter l’événement en offrant un large panorama d’ouvrages dédiés à l’écologie.

LES POINTS CLÉS DE CETTE ÉDITION 2026

– Un festival qui s’étend dans toutes les Halles

– Une édition pensée pour petits et grands

– Un temps fort rencontre avec Lumir Lapray et Edwy Plenel

Retrouvez le programme détaillé sur le site internet des Halles de la Cartoucherie. .

English :

Les Halles de la Cartoucherie hosts the second edition of Faire Écologie, a festival devoted this year to the links between ecology and major social issues.

