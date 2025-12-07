Faire Eglise dans les textes et les images continuités et mutations dans l’Occident chrétien (IVe-IXe s.) Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement
Faire Eglise dans les textes et les images continuités et mutations dans l’Occident chrétien (IVe-IXe s.)
Du 07/12 au 17/12/2025 tous les jours de 9h à 18h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Exposition et colloque faire Eglise dans les textes et les images continuités et mutations dans l’Occident chrétien (IVe-IXe s.).
Le projet E-CCLESIA a pour objectif l’élaboration intellectuelle, la constitution documentaire et l’analyse historique d’un corpus original de textes et d’images relatifs à l’architecture et au décor des monuments chrétiens en Occident.
Colloque mardi 9 de 14h à 17h dans la chapelle du Saint Sacrement. .
English :
Exhibition and conference: Faire Eglise dans les textes et les images: continuités et mutations dans l’Occident chrétien (IVe-IXe s.).
German :
Ausstellung und Kolloquium faire Eglise dans les textes et les images: continuités et mutations dans l’Occident chrétien (IVe-IXe s.) (Kirche in Texten und Bildern machen: Kontinuitäten und Veränderungen im christlichen Westen (IVe-IXe s.)).
Italiano :
Mostra e colloquio: Faire Eglise dans les textes et les images: continuités et mutations dans l’Occident chrétien (IVe-IXe s.).
Espanol :
Exposición y coloquio: Faire Eglise dans les textes et les images: continuités et mutations dans l’Occident chrétien (IVe-IXe s.).
