Faire en disant, dire en faisant : pratiques de recherche Hôtel Pasteur Rennes 1 juillet 2025

Entrée libre et gratuite

Discussions croisées

S’inventent aujourd’hui des **manières de faire recherche** qui émergent depuis les territoires et les personnes qui y vivent. Que ce soit en architecture, urbanisme ou sciences sociales de nombreuses recherche(-action) s’appuient sur des dispositifs et du temps long pour engager pleinement dans le processus les personnes et les lieux concernés. Des chercheur·ses réuni·es au sein du collectif « en co-recherche » et de la revue Agencements, expérimentent notamment des permanences de recherche et la réalisation de fanzines. Cette rencontre sera l’occasion d’un retour d’expérience avec des personnes de Harnes (62), Grenoble (38), Saint-Denis (93) et Rennes.

**Une discussion croisée avec :**

* Louis Staritzky (docteur en sociologie, LIAgE – Université Paris 8),

* Izabel Galvao (MCF en sciences de l’éducation, LIAgE – Université Paris 8),

* Mélusine Pagnier (docteur en architecture, Chaire Acclimater les Territoires Post-Miniers – ENSAP Lille, associée au LACTH)

* Antoine Ancelet-Schwartz (doctorant en science politique, ESPOL-Lille, PACTE-UGA-Grenoble)

Une discussion animée par Benjamin Roux (chercheur et éditeur).

Avec le soutien d’IRIS-E

Hôtel Pasteur 2 place pasteur 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine