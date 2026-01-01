Faire entrer la nature en ville ! Animations place Régemortes Moulins
Faire entrer la nature en ville ! Animations place Régemortes Moulins samedi 31 janvier 2026.
Faire entrer la nature en ville ! Animations
place Régemortes place Garibaldi Moulins Allier
Début : 2026-01-31 14:30:00
fin : 2026-01-31 18:30:00
2026-01-31
Inauguration de la rue Régemortes
Le quartier se transforme pour un après-midi festif.
Animations, ambiance conviviale et surprises vous attendent tout au long de l’après-midi !
place Régemortes place Garibaldi Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00
English :
Inauguration of Rue Régemortes
The neighborhood is transformed for a festive afternoon.
Entertainment, a friendly atmosphere and surprises await you all afternoon!
