Faire entrer la nature en ville ! Animations place Régemortes Moulins

Faire entrer la nature en ville ! Animations

place Régemortes place Garibaldi Moulins Allier

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-01-31 18:30:00

2026-01-31

Inauguration de la rue Régemortes

Le quartier se transforme pour un après-midi festif.

Animations, ambiance conviviale et surprises vous attendent tout au long de l’après-midi !

place Régemortes place Garibaldi Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00

English :

Inauguration of Rue Régemortes

The neighborhood is transformed for a festive afternoon.

Entertainment, a friendly atmosphere and surprises await you all afternoon!

