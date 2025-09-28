Faire famille Spectacle et rencontrre Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

La librarie Un autre pays et la Collective féministe du Perche s’associent pour proposer un premier évènement qui inaugurera un cycle intitulé « Familles ? » dimanche 28 septembre.

« Cette journée croisera cette thématique du faire famille avec la question du racisme » explique Marie Lorin, libraire.

« L’après-midi s’articulera autour d’un spectacle intitulé « Amal, la bâtarde post-coloniale » de la compagnie Transtopie et d’une rencontre avec Amandine Gay, réalisatrice et autrice notamment de « Une poupée en chocolat » des éditions La Découverte et un qui sortira au moment de la rencontre « Vivre libre » toujours aux éditions La Découverte.

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 9 77 45 72 27

