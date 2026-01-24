FAIRE Festival (Festival de l’Autonomie, de l’Ingéniosité, Réalisation Ensemble) Rue Pierre Sémard Thiviers

FAIRE Festival (Festival de l’Autonomie, de l’Ingéniosité, Réalisation Ensemble)

Les thématiques du festival Réparer Réutiliser, Apprendre Partager, Cuisiner Cultiver, Lire Diffuser, Tisser Filer, Tailler Créer

Thématique de l’édition 2026 les outils — Utilisation, entretien, réparation, détournement… tout est permis !

✨ Un espace d’échanges joyeux et bienveillants

→ Ateliers pratiques

→ Démonstrations vivantes

→ Partages de savoir-faire

Valeurs du festival Basses technologies • Émancipation • Autonomie • Savoir-faire • Non-lucrativité

☕️ Restauration sur place Plat chaud ou restauration rapide, crêpes, gâteaux, boissons chaudes & froides — pour rester en forme… et en lien !

Viens échanger, tester, t’inspirer pour repartir plus autonome. .

Rue Pierre Sémard L’HanGare Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 77 36 86

English : FAIRE Festival (Festival de l’Autonomie, de l’Ingéniosité, Réalisation Ensemble)

Festival themes: ? Repair Reuse, ? Learning Sharing, ? Cooking Cultivating, ? Reading Spreading, ? Weaving Spinning, ? Carve Create

