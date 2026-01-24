FAIRE Festival (Festival de l’Autonomie, de l’Ingéniosité, Réalisation Ensemble) Rue Pierre Sémard Thiviers
FAIRE Festival (Festival de l’Autonomie, de l’Ingéniosité, Réalisation Ensemble)
Rue Pierre Sémard L’HanGare Thiviers Dordogne
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Les thématiques du festival Réparer Réutiliser, Apprendre Partager, Cuisiner Cultiver, Lire Diffuser, Tisser Filer, Tailler Créer
Thématique de l’édition 2026 les outils — Utilisation, entretien, réparation, détournement… tout est permis !
✨ Un espace d’échanges joyeux et bienveillants
→ Ateliers pratiques
→ Démonstrations vivantes
→ Partages de savoir-faire
Valeurs du festival Basses technologies • Émancipation • Autonomie • Savoir-faire • Non-lucrativité
☕️ Restauration sur place Plat chaud ou restauration rapide, crêpes, gâteaux, boissons chaudes & froides — pour rester en forme… et en lien !
Viens échanger, tester, t’inspirer pour repartir plus autonome. .
Rue Pierre Sémard L’HanGare Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 77 36 86
English : FAIRE Festival (Festival de l’Autonomie, de l’Ingéniosité, Réalisation Ensemble)
Festival themes: ? Repair Reuse, ? Learning Sharing, ? Cooking Cultivating, ? Reading Spreading, ? Weaving Spinning, ? Carve Create
