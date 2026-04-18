Faire fort ! Montée du Souvenir Français Marseille 7e Arrondissement

Faire fort !

Samedi 18 avril 2026 de 14h à 19h. Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

C’est enfin le printemps et la Citadelle de Marseille lance sa saison en donnant carte blanche à ses partenaires culturels et collectifs complices ! Au programme performances, concerts, propositions artistiques pour toute la famille.Enfants

C’est enfin le printemps et la Citadelle de Marseille lance sa saison en donnant carte blanche à ses partenaires culturels et collectifs complices ! Au programme performances, concerts, propositions artistiques pour toute la famille.

Les artistes agitent la Citadelle pour le premier événement de la saison 2026 !



C’est enfin le printemps et la Citadelle de Marseille lance sa saison en donnant carte blanche aux partenaires culturels et collectifs complices avec qui nous travaillons à l’année.



Les artistes vous ouvrent les portes du fort pour vous faire (re)découvrir ce patrimoine exceptionnel bastions, glacis, tour de garde et demi-lunes s’agitent sous leurs regards.



Performances, concerts, propositions artistiques en tous genres vous permettront de déambuler au gré de vos envies et de votre curiosité dans les espaces du site déjà restaurés.



La Guinguette du Fort assurera petite restauration et boissons pour l’occasion, toujours avec une vue exceptionnelle sur toute la rade de Marseille !



Au programme





LI(E)N

Compagnie Appesa (par le CIAM)

15H30 & 17H30



L’artiste Elisa Alcalde proposera deux sessions de sa carte blanche issues du spectacle LI(E)N. À la croisée du cirque et des arts plastiques, la pièce explore une question simple et vertigineuse que se passe-t-il quand le lin, fibre textile ancestrale, devient un agrès aérien ?





REPARTEZ DANS L’OMBRE ! VOUS NE PASSEREZ PAS !

Performance du groupe Chuglu

En continu de 14h à 19h



C’est en son point culminant, le Haut-Fort, qu’un praticable immersif sera deployé. Entre ici et là bas, la traversée risque d’être mouvementée. Mais n’ayez pas peur, peu importe le nombre, la force ou l’agilité, le passage se fraiera ensemble, personne ne doit rester sur le carreau.





LES PROPRIETES ETONNANTES

Solo de guitare augmentée de Benjamin Dupé (Compagnie Comme je l’entends) Artiste résident

14h30 & 16h30



Le guitariste Benjamin Dupé, en résidence à la Citadelle, allie sa maîtrise de la guitare classique au pilotage savant d’un dispositif technologique, hybride et vivant, qui transforme les vibrations des cordes en une multitude de particules sonores.



Une performance virtuose, étonnante et risquée, chaque fois réinventée par la grande place qu’elle laisse à l’improvisation et par l’endroit dans laquelle elle est jouée.





UCHRONIES

Exposition collective avec Fanny Souade Sow, Elsa Martinez & Marie Hervé, Valentin Vert



La Citadelle de Marseille est façonnée par les patrimoines bâti, mémoriel et naturel dont elle hérite aujourd’hui. Ceux-ci convoquent une multitude de sujets et soulèvent des questionnements largement explorés dans la création contemporaine. Il s’agit ici de les faire résonner au-delà des murs du fort, avec les œuvres d’artistes du territoire Elsa Martinez & Marie Hervé, Fanny Souade Sow et Valentin Vert.





DANCEFLOOR SPECIAL MINOTS AVEC KSU

Par le festival Basses Fréquences

15h → 18h



Le festival Basses Fréquences pose ses enceintes sur la terrasse du Moulin et fera danser petits et grands avec un DJ set toute l’après-midi !





VISITES FLASH DE LA CITADELLE .

Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

It’s spring at last, and the Citadelle de Marseille is launching its season by giving its cultural partners and collaborating collectives carte blanche! On the program: performances, concerts and artistic offerings for the whole family.

L’événement Faire fort ! Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille