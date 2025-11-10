Faire genreS – au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris

FAIRE GENRE S

Pour une génération pas si silencieuse…

Un spectacle théâtre/danse créé et joué par des jeunes amateurs de la génération née autour des années 2000 et 1 interprète danseur.

« Avec FAIRE GENRES nous tentons de franchir le fossé qui sépare les

jeunes gens de 16 à 25 ans de notre génération. Durant plusieurs mois,

nous avons suivi et écouté un grand nombre d’entre eux s’exprimer autour

de cette thématique du Genre. Déroulant ce fil, nous avons découvert

certains de leurs rêves, occupations, préoccupations…

Peu à peu, nous avons proposé de mettre en voix certains des mots

qu’ils ont échangés, de mettre leurs corps en mouvement et de filmer

leurs visages. »

Le spectacle brosse le portrait de cette jeunesse tiraillée entre

l’engagement, le repli sur les réseaux, l’ouverture et l’enfermement, l’héritage d’une société empoisonnée et des rêves à réaliser.

Un spectacle proposé dans le cadre de la programmation du Festival des fiertés (12e-13e-14e).

Séance scolaire à 14h30 (Spectacle disponible via le Pass culture) – Séance tout public à 20h30.

Un spectacle théâtre/danse créé et joué par des jeunes amateurs de la génération née autour des années 2000, et 1 interprète danseur.

Le lundi 10 novembre 2025

de 20h30 à 21h30

payant

Tarif plein : 19 euros

Tarif réduit : 16 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-10T21:30:00+01:00

fin : 2025-11-10T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-10T20:30:00+02:00_2025-11-10T21:30:00+02:00

Théâtre Douze 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris

http://www.theatredouze.fr/pages/FAIRE-GENRE-S_spect-324.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis/ https://www.facebook.com/theatredouzeparis/