Faire genreS – au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris
Faire genreS – au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris lundi 10 novembre 2025.
FAIRE GENRE S
Pour une génération pas si silencieuse…
Un spectacle théâtre/danse créé et joué par des jeunes amateurs de la génération née autour des années 2000 et 1 interprète danseur.
« Avec FAIRE GENRES nous tentons de franchir le fossé qui sépare les
jeunes gens de 16 à 25 ans de notre génération. Durant plusieurs mois,
nous avons suivi et écouté un grand nombre d’entre eux s’exprimer autour
de cette thématique du Genre. Déroulant ce fil, nous avons découvert
certains de leurs rêves, occupations, préoccupations…
Peu à peu, nous avons proposé de mettre en voix certains des mots
qu’ils ont échangés, de mettre leurs corps en mouvement et de filmer
leurs visages. »
Le spectacle brosse le portrait de cette jeunesse tiraillée entre
l’engagement, le repli sur les réseaux, l’ouverture et l’enfermement, l’héritage d’une société empoisonnée et des rêves à réaliser.
Un spectacle proposé dans le cadre de la programmation du Festival des fiertés (12e-13e-14e).
Séance scolaire à 14h30 (Spectacle disponible via le Pass culture) – Séance tout public à 20h30.
Un spectacle théâtre/danse créé et joué par des jeunes amateurs de la génération née autour des années 2000, et 1 interprète danseur.
Le lundi 10 novembre 2025
de 20h30 à 21h30
payant
Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 16 euros
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-10T21:30:00+01:00
fin : 2025-11-10T22:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-10T20:30:00+02:00_2025-11-10T21:30:00+02:00
Théâtre Douze 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris
http://www.theatredouze.fr/pages/FAIRE-GENRE-S_spect-324.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis/ https://www.facebook.com/theatredouzeparis/