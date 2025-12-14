FAIRE LA FÊTE AVEC PETIT RIEN Cabrières

FAIRE LA FÊTE AVEC PETIT RIEN

10 Rue de l’Église Cabrières Hérault

Petit Rien et Grand Tout vous entraînent dans un monde où les cailloux, bonbons et bouts de trucs deviennent magie !

Avec leur créatrice Audrey Calleja, coloriez, bricolez et donnez vie à leurs aventures en laissant libre cours à votre imagination.

Séance de dédicaces et vente proposée par la librairie Un point un trait

En partenariat avec l’association Tapatoudi .

English :

Little Nothing and Big Everything take you into a world where pebbles, candy and bits of stuff become magic!

