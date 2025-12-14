FAIRE LA FÊTE AVEC PETIT RIEN Cabrières
Petit Rien et Grand Tout vous entraînent dans un monde où les cailloux, bonbons et bouts de trucs deviennent magie !
Avec leur créatrice Audrey Calleja, coloriez, bricolez et donnez vie à leurs aventures en laissant libre cours à votre imagination.
Séance de dédicaces et vente proposée par la librairie Un point un trait
En partenariat avec l’association Tapatoudi .
10 Rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20
English :
Little Nothing and Big Everything take you into a world where pebbles, candy and bits of stuff become magic!
