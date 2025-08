Faire le devis de son court métrage

Faire le devis de son court métrage jeudi 27 novembre 2025.

Prérequis

Porteur·se·s d’un projet de court métrage

Objectifs

Comprendre et savoir mettre en place un plan de financement de court métrage.

Comprendre et savoir mettre en place un devis de court métrage.

Effectif

14 personnes

Cet atelier permettra à tous·tes une compréhension et une sensibilisation à la mise en place d’un devis et d’un plan de financement de court métrage. Il ne remplace en rien le développement d’un projet accompagné par un producteur de cinéma. Cette présentation favorise l’appréhension d’un devis et d’un plan de financement de court métrage.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 14h00 à 18h00

payant

90 euros adhérent·e·s en financement personnel

155 euros non-adhérent·e·s et financements externes (France Travail, AFDAS…)

Non éligible au CPF

Pour un financement personnel, il est possible d’échelonner le paiement en plusieurs mensualités.

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-27T15:00:00+01:00

fin : 2025-11-27T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-27T14:00:00+02:00_2025-11-27T18:00:00+02:00



https://maisondufilm.com/formations/faire-le-devis-de-son-court-metrage-11/ +33140343246 formation@maisondufilm.com https://www.facebook.com/maisondufilm https://www.facebook.com/maisondufilm