Faire l’inventaire d’une abbaye : l’exemple de l’abbaye d’Oelenberg, Abbaye Notre-Dame d’Oelenberg, Reiningue

Informations pratiques

Faire l’inventaire d’une abbaye : l’exemple de l’abbaye d’Oelenberg Samedi 19 septembre, 16h30 Abbaye Notre-Dame d’Oelenberg Haut-Rhin

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Depuis 2022, l’Inventaire général du patrimoine culturel de la Région Grand Est mène une opération d’inventaire à l’abbaye d’Oelenberg. Cette étude s’inscrit dans les missions de l’Inventaire : recenser, étudier et faire connaitre le patrimoine des territoires. L’abbaye, déjà étudiée et documentée en 1984, fait aujourd’hui l’objet d’une nouvelle étude visant à approfondir les connaissances existantes. Une équipe pluridisciplinaire analyse l’ensemble des composantes patrimoniales du site : patrimoine religieux, agricole et industriel. En croisant leurs expertises, les chercheurs, documentalistes, cartographes, géomaticiens et photographes approfondissent la compréhension de ce lieu emblématique.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de mieux connaitre le patrimoine, de préservation et de mise en valeur du patrimoine régional, pour le transmettre aux générations futures.

Réalisée par Olivier Haegel (chercheur), Nadège Taureau (documentaliste) et Audrey Schneider (cartographe).

La conférence sera suivie d’une visite de l’abbaye.

Abbaye Notre-Dame d’Oelenberg Rue d’Oelenberg, 68950 Reiningue, France Reiningue 68950 Haut-Rhin Grand Est 0389829333 https://www.abbaye-oelenberg.com L’abbaye Notre-Dame d’Oelenberg est une abbaye trappiste française, fondée en 1046 et située en Alsace près de Mulhouse. D’abord très prospère au XIIIe siècle, elle est ensuite ruinée par les guerres au XIVe siècle, et entame alors une longue période d’instabilité et de déclin.

Ce n’est finalement qu’en 1825 que l’abbaye d’Oelenberg reprend vie et tient bon, malgré les deux destructions des deux Guerres mondiales !

Aujourd’hui, ce sont 17 salariés qui veillent à l’entretien de l’abbaye et qui gèrent les ateliers de fabrication d’incroyables meringues, de pâtes artisanales, de petits fours, cakes et tartes de Linz. Le tout avec la très réputée farine de l’abbaye produite avec les cultures de blé de l’abbaye. Depuis 2022, de l’huile de colza est pressée à froid au sein de l’abbaye, et des lentilles sont cultivées sur ses terres.

Depuis 2022, l’Inventaire général du patrimoine culturel de la Région Grand Est mène une opération d’inventaire à l’abbaye d’Oelenberg. Cette étude s’inscrit dans les missions de l’Inventaire : et le…

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