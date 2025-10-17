Faire Moderne ! 1925, Limoges Art Déco Musée des Beaux Arts de Limoges Limoges

Musée des Beaux Arts de Limoges 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Début : 2025-10-17

fin : 2026-03-09

2025-10-17

En 2025, Limoges célèbre le centenaire de l’Exposition internationale des arts décoratifs de Paris, véritable acte de naissance du style Art déco et de son rayonnement mondial. Reconnue d’intérêt national, l’exposition Faire Moderne rend hommage à la diversité des arts émail, porcelaine, vitrail, tapisserie, musique et à l’élan de modernité insufflé en 1925. Plus de 400 œuvres, issues de collections publiques prestigieuses et de prêts privés, retracent cet élan collectif qui fit de 1925 une date marquante de l’histoire des arts décoratifs et industriels, et qui continue de nourrir l’inspiration artistique à Limoges et en Limousin. .

