FAIRE MONDE#3 avec Rodin

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

2.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-08-31 12:30:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-07-01 2026-09-01

En 2026, Auguste Rodin s’invite au Musée du Véron dans le parcours de visite FAIRE MONDE. Des œuvres comme Le Baiser ou La Centauresse entrent en dialogue avec les collections du musée. Elles questionnent la place du corps et des émotions, autant dans la société que dans la vie de chacun.

En 2026, Auguste Rodin s’invite au Musée du Véron dans le parcours de visite FAIRE MONDE. Des œuvres comme Le Baiser ou La Centauresse entrent en dialogue avec les collections du musée. Elles questionnent la place du corps et des émotions, autant dans la société que dans la vie de chacun.

Ces deux dernières années, vous avez pu admirer le Penseur d’Auguste Rodin, qui accueillait les visiteurs jusqu’en novembre 2025. Cette année, le Musée du Véron vous propose d’explorer davantage la parole de cet artiste dans son exposition FAIRE MONDE#3 avec Rodin. Son regard romantique vient questionner les œuvres. La place du corps, des émotions et de l’amour, le rapport au passé et à l’au-delà sont autant de thématiques qui habitent son œuvre. 2.5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 2026, Auguste Rodin invites himself to the Musée du Véron as part of the FAIRE MONDE tour. Works such as Le Baiser and La Centauresse enter into dialogue with the museum’s collections. They question the place of the body and emotions in society and in the life of each individual.

L’événement FAIRE MONDE#3 avec Rodin Savigny-en-Véron a été mis à jour le 2026-03-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme