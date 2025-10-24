Faire parler les morts – Atelier archéo-anthropologie Chronographe (Le) Rezé

Faire parler les morts – Atelier archéo-anthropologie Chronographe (Le) Rezé vendredi 24 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-24 14:30 – 15:30

Gratuit : non Sur Réservation Enfant Carte Blanche : 2.5€Enfant Métropole : 3€Enfant Hors Métropole : 6€ Jeune Public – Age minimum : 9 et Age maximum : 12

Cet atelier consiste à découvrir une importante spécialité de l’archéologie : l’archéo-anthropologie. Il s’agit de comprendre comment l’étude des sépultures peut nous renseigner sur les individus : leur âge, leur taille, leur statut social, leur alimentation mais aussi leurs maladies. Quels sont les éléments à regarder ? Qu’est-ce que les os nous apprennent de ces humains du passé ?

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr http://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/home