Faire parler les morts – Atelier archéo-anthropologie Le Chronographe Rezé

Début : 2025-10-24T14:30:00 – 2025-10-24T15:30:00

Fin : 2025-10-31T14:30:00 – 2025-10-31T15:30:00

Cet atelier consiste à découvrir une importante spécialité de l’archéologie : l’archéo-anthropologie. Il s’agit de comprendre comment l’étude des sépultures peut nous renseigner sur les individus : leur âge, leur taille, leur statut social, leur alimentation mais aussi leurs maladies. Quels sont les éléments à regarder ? Qu’est-ce que les os nous apprennent de ces humains du passé ?

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

