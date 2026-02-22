FAIRE PLACE Peniche Marcounet Paris

Mélos est une agence qui accompagne les artistes émergents et défend une scène plus juste, plus diverse, plus représentative. À l’occasion du 8 mars, il n’était pas question de rester silencieuse.

Faire place est un événement sur deux jours, le 7 mars à la Péniche Marcounet, le 8 mars à la Maz. Plus d’une dizaine d’artistes seront présentes sur ces deux dates, laissant place à la diversité de la scène féminine !

Faire Place, c’est laisser la scène aux femmes, leur donner l’espace, le temps, la lumière.

Pas demain. Maintenant !

7 artistes au féminin pour le 7 mars au Marcounet !

Le samedi 07 mars 2026

de 20h00 à 00h00

payant Prévente standard : 7 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



