FAIRE PLACE Peniche Marcounet Paris samedi 7 mars 2026.
Mélos est une agence qui accompagne les artistes émergents et défend une scène plus juste, plus diverse, plus représentative. À l’occasion du 8 mars, il n’était pas question de rester silencieuse.
Faire place est un événement sur deux jours, le 7 mars à la Péniche Marcounet, le 8 mars à la Maz. Plus d’une dizaine d’artistes seront présentes sur ces deux dates, laissant place à la diversité de la scène féminine !
Faire Place, c’est laisser la scène aux femmes, leur donner l’espace, le temps, la lumière.
Pas demain. Maintenant !
7 artistes au féminin pour le 7 mars au Marcounet !
Le samedi 07 mars 2026
de 20h00 à 00h00
payant Prévente standard : 7 EUR Tout public.
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris
