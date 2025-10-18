Faire rentrer la beauté à l’usine Anciennes fonderies d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Faire rentrer la beauté à l’usine Anciennes fonderies d’Ecurey Montiers-sur-Saulx samedi 18 octobre 2025.

Faire rentrer la beauté à l’usine Samedi 18 octobre, 14h00 Anciennes fonderies d’Ecurey Meuse

Découverte des moyens mis en œuvre par les moines, puis plus tard par les industriels, pour mettre en valeur leurs bâtiments à Écurey. Visite architecturale du site, avec comparaison des matériaux utilisés, de la composition des façades et des éléments décoratifs.

Visites flash de 20 minutes organisées par le CAUE de la Meuse.

Anciennes fonderies d’Ecurey Montiers-sur-Saulx, 55290 Montiers-sur-Saulx, France Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est Le site des fonderies fut, à l’origine, celui d’une abbaye au XIIe siècle. Vendue en 1791 comme bien national, les bâtiments conventuels et les dépendances subsistants furent acquis par des maîtres de forges au XIXe siècle. Le site fut par la suite racheté et spécialisé dans la fonte d’art et d’ornement. Sa production diminua progressivement et l’activité cessa totalement en 1987. Il s’agit d’une communauté industrielle insérée dans un environnement rural. Le paysage industriel est renforcé par l’unité architecturale des bâtiments industriels et l’ordonnance des bâtiments de l’abbaye encore en place. Il convient également de souligner l’intérêt que présente la collection de moules conservée in situ.

