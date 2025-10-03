Faire revivre des espèces disparues ? (conférence) Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun
Faire revivre des espèces disparues ? (conférence)
Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire
Début : 2025-10-03 20:30:00
fin : 2025-10-03 22:00:00
Depuis la sortie du film Jurassic Park, on se prend à rêver que la science puisse donner un jour naissance à une espèce disparue. Et si les progrès en génétique étaient sur le point de permettre une telle prouesse ? Pourra-t-on un jour récréer un Mammouth ? Ou faire renaître une des espèces récemment éteintes et ainsi tenter de corriger les actions de l’Homme sur la biodiversité ? Voilà qui interroge notre rapport au vivant et soulève des questions éthiques …
Conférence par Lionel Cavin, paléontologue et conservateur au Muséum d’histoire naturelle de Genève. .
