Faire revivre la voie ferrée d’Etampes à Méréville, Vélorail de l’Essonne Vallée de la Juine, Saint-Cyr-la-Rivière
dimanche 20 septembre 2026 · Vélorail de l'Essonne Vallée de la Juine · Saint-Cyr-la-Rivière
Informations pratiques
Faire revivre la voie ferrée d’Etampes à Méréville Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h30, 16h30 Vélorail de l’Essonne Vallée de la Juine Essonne
Limité à 80 personnes, participation de 5 euros par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Venez explorer la vallée de la Juine en vélorail, et assister à des démonstrations de travaux de rénovation de la voie ferrée !
Au départ de la gare du vélorail, partez pour une balade vers Méréville ou vous découvrirez le travail de réhabilitation de la ligne.
Vélorail de l’Essonne Vallée de la Juine RD49 – Les Marvaux 91690 Saint-Cyr-La-Rivière Saint-Cyr-la-Rivière 91690 Essonne Île-de-France 06 95 66 73 45 http://www.veloraildelajuine.fr https://www.facebook.com/VelorailJuine Le Vélorail est établi sur l’ancienne voie ferrée d’Etampes à Pithiviers. Il sillonne la Vallée de la Juine et vous emmène sur une promenade nature et bucolique à travers le temps. Accès voiture, parking à proximité. Buvette, toilettes et aire de pique nique en libre accès aux visiteurs du vélorail
Circuit en vélorail
©RAILVERT