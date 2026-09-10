Faire revivre la voie ferrée d’Etampes à Méréville, Vélorail de l’Essonne Vallée de la Juine, Saint-Cyr-la-Rivière

Informations pratiques

Faire revivre la voie ferrée d’Etampes à Méréville Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h30, 16h30 Vélorail de l’Essonne Vallée de la Juine Essonne

Limité à 80 personnes, participation de 5 euros par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez explorer la vallée de la Juine en vélorail, et assister à des démonstrations de travaux de rénovation de la voie ferrée !

Au départ de la gare du vélorail, partez pour une balade vers Méréville ou vous découvrirez le travail de réhabilitation de la ligne.

Vélorail de l’Essonne Vallée de la Juine RD49 – Les Marvaux 91690 Saint-Cyr-La-Rivière Saint-Cyr-la-Rivière 91690 Essonne Île-de-France 06 95 66 73 45 http://www.veloraildelajuine.fr https://www.facebook.com/VelorailJuine Le Vélorail est établi sur l’ancienne voie ferrée d’Etampes à Pithiviers. Il sillonne la Vallée de la Juine et vous emmène sur une promenade nature et bucolique à travers le temps. Accès voiture, parking à proximité. Buvette, toilettes et aire de pique nique en libre accès aux visiteurs du vélorail

Circuit en vélorail

©RAILVERT