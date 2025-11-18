Faire rire en animation Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 14:30 – 16:00

Gratuit : oui Réservation conseillée Gratuit, réservation conseillée : extranimation@nefanimation.fr Tout public

Comment écrire la comédie en animation ? Quels en sont les ressorts, les contraintes, les libertés ? Des auteurs et autrices échangeront autour des enjeux de ce genre exigeant et joyeux, à la croisée du scénario, du rythme et de la mise en scène. Avec Élodie Bonnaure (réalisatrice), Bertille Rétif (scénariste), Nathalys Raut-Sieuzac (réalisatrice et scénariste), Nicolas Verpilleux (scénariste), Sébastien Gosset (auteur). Table ronde proposée et animée par l’AGrAF – Auteurs Groupés de l’Animation Française Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.extranimation.fr/