Faire sa mare naturelle

Crozant Creuse

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Faire sa mare naturelle Déroulé de l’atelier

Observation d’une mare naturelle

Qu’est-ce qu’une mare naturelle ?

Techniques, réalisation et entretien de sa mare naturelle

Apportez des photos et le plan de votre jardin si vous avez un projet de mare naturelle

Rdv 6 bis Changotin tarif 25€

Rens et inscription 06 10 59 89 72 ou lesblaireautins@proton.me .

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 59 89 72 lesblaireautins@proton.me

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English : Faire sa mare naturelle

L’événement Faire sa mare naturelle Crozant a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Pays Dunois