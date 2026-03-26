Faire sa mare naturelle Crozant
Faire sa mare naturelle Crozant dimanche 26 avril 2026.
Faire sa mare naturelle
Crozant Creuse
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Faire sa mare naturelle Déroulé de l’atelier
Observation d’une mare naturelle
Qu’est-ce qu’une mare naturelle ?
Techniques, réalisation et entretien de sa mare naturelle
Apportez des photos et le plan de votre jardin si vous avez un projet de mare naturelle
Rdv 6 bis Changotin tarif 25€
Rens et inscription 06 10 59 89 72 ou lesblaireautins@proton.me .
Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 59 89 72 lesblaireautins@proton.me
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English : Faire sa mare naturelle
L’événement Faire sa mare naturelle Crozant a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Pays Dunois
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